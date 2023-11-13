İsrail, mülteci kampını bir kez daha vurdu

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Cibaliye Mülteci Kampı'na bir kez daha saldırı düzenledi. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail ile 7 Ekim'den beri çatışan Hamas'tan yapılan açıklamaya göre Tel Aviv, Cibaliye Mülteci Kampı’na bir kez daha saldırı düzenledi.

İsrail uçakları, Cibaliya Mülteci Kampı’ndaki Cibaliya Spor Kulübü'nün olduğu bölgede 12 evi bombaladı.

Kurtarma ekipleri ile vatandaşlar, şu ana kadar en az 31 kişinin cesedine ulaştı.

Saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı. Ölen ve yaralananlar Filistinliler, Endonezya Hastanesi’ne götürüldü.

Bu bölgede Hamas'ın üst düzey militanları olduğu iddia eden İsrail, kampa birçok kez saldırı düzenlemişti.

PARLAMENTO BİNASINI İŞGAL ETTİLER

Öte yandan İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki parlamento binasını işgal etti.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail askerlerinin Gazze’deki Filistin Parlamentosu binasında bulunduklarını gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafta, İsrail ordusunun Golani Tugayı askerlerinin, parlamento salonunda İsrail bayrakları ile poz verdiği görüldü.

ÇATIŞMALARDA SON DURUM

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 44'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6’sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 363’ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları’nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 180’i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609’unu çocuklar ve 3 bin 100’ünü kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 188 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze’de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü. (REUTERS-AA)

İlginizi Çekebilir AB'den İsrail'i kızdıracak açıklama