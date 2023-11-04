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İsrail ordusu çocuk hastanesini bombaladı

7 Ekim'den beri Filistin'e saldırıların dozunu artıran İsrail'in Gazze'nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesi'nin girişini bombaladığı duyuruldu.

Sozcu.com.tr
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İsrail ordusu çocuk hastanesini bombaladı

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