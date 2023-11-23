İsrail, Şifa Hastanesi müdürünü gözaltına aldı

İsrail güçleri, günlerdir saldırı altında olan Gazze’deki Şifa Hastanesi'nin Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'yi gözaltına aldı.

Sozcu.com.tr

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İsrail güçlerinin saldırı ve abluka altındaki Gazze’de, Şifa Hastanesi’nin Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye’yi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da İsrail güçlerinin Ebu Silmiyye’yi alıkoyduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusu, 15 Ekim sabahı Gazze’de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine baskın düzenlemişti. İsrail’in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

Gazze’nin en büyük sağlık kurumu olan hastaneye sığınan binlerce sivil saldırılar nedeniyle kaçarken çok sayıda kişi de hayatını kaybetti. (AJANSLAR)

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