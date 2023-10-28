İsrail: Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden değerlendireceğiz

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Türkiye’de bulunan diplomatlarını geri çağırdıklarını ve Tel Aviv'in Ankara ile ilişkilerin yeniden gözden geçirileceğini bildirdi. Cohen'in açıklaması, Erdoğan'ın İsrail'e yönelttiği sert eleştirilerin ardından geldi.

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İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, X üzerinden yaptığı paylaşımda “Türkiye’den gelen sert açıklamalar karşısında, İsrail-Türkiye ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla Türkiye’deki diplomatik temsilcilerin geri çağrılması talimatını verdim” diye yazdı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı bir konuşmada Hamas'ın terör örgütü olmadığı görüşünü dile getirmiş, İsrail'den art arda tepkiler gelmişti.

Erdoğan bugün de İstanbul'da düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'nde İsrail'e sert eleştiriler yöneltmişti. “İsrail sen bir işgalcisin, sen bir örgütsün” diyen Erdoğan, İsrail’in savaş suçlusu ilan edileceğini söylemişti. Erdoğan, “Bunun bedelini eninde sonunda ağır ödeyeceksiniz” ifadelerini kullanmıştı.

Cohen’in açıklaması, Erdoğan’ın konuşmasından kısa bir süre sonra geldi.

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASINDA SON DURUM

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırıya başladı.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 310’u asker bin 400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195’i çocuk, 1863’ü kadın olmak üzere 7 bin 703’e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, bin 900’den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.