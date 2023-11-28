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İsrail ve Hamas arasında esir takası başladı

İsrail ile Hamas arasında varılan insani ara anlaşmasının beşinci gününde esir takası da devam ediyor.

Yayınlanma: 21:13 - 28 Kasım 2023 Güncellenme:
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İsrail ve Hamas arasında esir takası başladı

Filistinli bir kaynak, Reuters'a yaptığı açıklamada Hamas'ın İsrailli esirleri Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim etmeye başladığını bildirdi.

Anlaşma kapsamında İsrail de bugün Filistinli 15 kadın ve 15 çocuğu serbest bırakacak.

ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00’de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Bu kapsamda 4 günde Hamas’ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucu insani aranın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu. (REUTERS)

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