İsrail’de Netanyahu karşıtı eylem

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar şiddetlenerek devam ederken Kudüs'te binlerce kişi Binyamin Netanyahu karşıtı eylem düzenledi. Eylemciler, Hamas tarafından kaçırılan İsraillilerin geri getirilmesini istedi.

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İsrail ordusu, 43 gündür bombaladığı, ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde Filistin direniş güçleriyle çatışırken, bölgenin kuzeyi ile Gazze kentinde zırhlı araçlarla karadan girerek işgalini genişletmeye çalışıyor.

Bu sırada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümeti, kendi vatandaşları tarafından da tepki görüyor.

Abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki esirlerin yakınları ve onlara destek veren çok sayda İsrailli, bugün hükümeti protesto etmek amacıyla Kudüs yakınlarındaki Ein Hemed bölgesinden İsrail Başbakanlığı Ofisi’ne doğru yürüdü.

Kassam Tugayları’nın elinde bulunan 239 İsrailli esirin aileleri ve onlara destek verenler, hükümet yetkililerinin kendileriyle konuşmasını ve esirler için neden anlaşmaya varılamadığı konusunda açıklama yapılmasını talep ediyor.

Aileler, “tüm esirleri kapsayan geniş çaplı esir takası anlaşması talep ettiklerini” vurguluyor. (AJANSLAR)