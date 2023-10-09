İsrail’den Gazze’deki Filistinlilere “evlerinizi terk edin” çağrısı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına yığınak yaparken bölgede tansiyon giderek yükseliyor.

Sozcu.com.tr

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Filistinli grupların 7 Ekim'de başlattığı “Aksa Fırtınası” sonrası İsrail ordusunun Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliği dikkati çekiyor. İsrail ordusu Gazze’ye yönelik hava saldırılarına devam ederken Filistinli gruplar da roket atışlarını sürdürüyor.

İsrail ordusuna ait buldozerler bölgede yeni siperler kazıyor. Bölgeye yerleştirilen top ve obüslerin namlusu Gazze’ye çevrilmiş durumda. Öte yandan Gazze sınırına yakın bölgelere çok sayıda İsrail askeri ve polisi konuşlandırıldı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin sınır bölgesindeki 3 beldede yaşayan Filistinlilerden evlerini terk etmelerini istedi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrinin Abesan el-Kebira, Abesan Sagira ve Hırbe Huzaa beldelerinde yaşayanlar başta olmak üzere Gazze sakinlerine çağrıda bulundu.

“Filistinli silahlı grupların bu bölgeleri kullandığını” savunan Adraee, belde sakinlerinin can güvenlikleri için derhal evlerini boşaltmaları ve Han Yunus kent merkezine geçmeleri gerektiğini ifade etti. (AA)