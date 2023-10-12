İsrail’den korkutan Gazze açıklaması: Esirler bırakılana dek…

Gazze hava saldırıları ve abluka nedeniyle büyük yıkım yaşarken, İsrail'den insani yardım çağrılarına çok sert yanıt geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi'nde rehin tutulan İsrailliler evlerine dönmeden Gazze’ye elektrik, su ve yakıt verilmeyeceğini söyledi.

Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 6. gününe giren İsrail-Filistin çatışmasında abluka altındaki Gazze'de İsrail'in yoğun bombardımanı nedeniyle artan insani yardım çağrılarına cevap verdi.

İsrailli Bakan, “Gazze’ye insani yardım mı? İsrailli esirler evlerine dönene kadar hiçbir elektrik şalteri açılmayacak, hiçbir su musluğu açılmayacak ve hiçbir yakıt kamyonu içeri girmeyecek” ifadelerini kullandı. Katz, İsrail'in Gazze'de silahlı-sivil ayrımı yapmaksızın toplu cezalandırma yöntemine başvurduğu yönünde yapılan uluslararası tepkilere, “İnsani olana karşı insani. Kimse bize ahlak dersi vermesin” sözleriyle çıkıştı.

CAN KAYBI HIZLA ARTIYOR

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı da, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 1203 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 763 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria’da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 29 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler, Gazze'ye insani yardım koridoru açılması için İsrail'e çağrıda bulunarak, bölgede şartların “daha önce hiç olmadığı kadar ağır olabileceği” uyarısında bulunmuştu. (AA)

İlginizi Çekebilir Can kaybı 1000'i aştı... BM'den Gazze için facia uyarısı

İlginizi Çekebilir Binlerce yedek askeri çağıran İsrail, Gazze'ye kara operasyonuna hazırlanıyor