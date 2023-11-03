İsrail’e silah satan şirkete Filistin protestosu
İngiltere'de insan hakları savunucularının yaptığı bir eylem gündem oldu.
İsrail’in Filistin’e yönelik şiddeti dinmek bilmezken, İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşen bir eylem gündem oldu.
Filistin Eylem grubundan aktivistler, İsrail’e silah tedariği yapan Leonardo şirketinin Londra’nın Piccadilly caddesinde bulunan binasına saldırdı.
“Özgür Gazze” ve “Özgür Filistin” sloganları yazdı, bina duvarlarına kırmızı boyalar fırlattı. Olay yerine gelen polisler, iki aktivisti tutukladı.