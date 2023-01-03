İsrail’in skandal eylemine tepkiler yükseliyor: Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Sozcu.com.tr

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Ben-Gvir, sabahın erken saatlerinde İsrail polisinin yoğun koruması altında Harem-i Şerif’e girdi.

Provokatif eylemleriyle tanınan aşırı sağcı Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa’ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan oldu.

İsrailli politikacı, Mescid-i Aksa’daki statükoyu ihlal eden ve Filistinlilerce baskın olarak değerlendirilen bu eylemini, İbrani takvimine göre “Tevet” ayının 10’uncu gününde (Asara BeTevet) gerçekleştirdi.

Ben-Gvir’in daha önce Mescid-i Aksa’yı “ziyaret” edeceğini duyurması, işgal altındaki Filistin topraklarında tepkiyle karşılanmış ve gerilimi tırmandırmıştı.

BARIŞ ANLAŞMASINI İHLAL EDİYOR

Ben-Gvir, yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle sıkça adından söz ettiriyordu.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994’te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, İsrail’in tek taraflı kararı ve bazı fanatik Yahudi örgütlerinin girişimleriyle, 2003’ten bu yana İslami Vakıflar İdaresinin izni olmadan polis eşliğinde kutsal mabede girerken, bu baskınlar özellikle 2022 yılında giderek artan bir hal aldı.

Geçen yılın Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlaller açısından en belirgin sene olduğunu duyuran İslami Vakıflar İdaresinin verilerine göre, 2022 yılı boyunca 48 binden fazla Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

İSRAİLLİ SİYASETÇİLERDEN TEPKİ

İsrail’de aralarında eski Başbakan Yair Lapid’in de bulunduğu siyasetçiler, ülkenin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa baskınını “provokasyon ve İsrail’in güvenliği için tehlike” olarak nitelendirdi.

Muhalif partilere mensup milletvekilleri, provokatif eylemleriyle tanınan Ben-Gvir’in sabah, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif’e girmesine tepki gösterdi.

Eylemden Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tutan kimi vekiller, kurduğu koalisyonda aşırı sağcı ortaklarının taleplerine “boyun eğmek zorunda kalması” nedeniyle Netanyahu’şa “zayıf başbakan” olmakla eleştirdi.

Muhalefetteki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, “Zayıf bir başbakan (Binyamin Netanyahu), Orta Doğu’nun en sorumsuz adamına Orta Doğu’nun en patlayıcı yerini emanet etmek zorunda kaldığında, olacağı budur.” ifadelerini kullandı.

Lapid, daha önce yaptığı açıklamada da “Itamar Ben-Gvir Tapınak Dağı’na (Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya verdiği isim) çıkmamalı. Bu, insanların hayatlarını tehlikeye atacak ve onların hayatına mal olacak bir şiddete yol açacak, bir provokasyondur” uyarısında bulunmuştu.

İşçi Partisinden Milletvekili Naama Lazimi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Ben Gvir, polis yasasının değiştirilmesiyle ilgili tartışmalarda söylediğimiz şeyi kanıtladı. Onun için önemli olan ulusal güvenlik değil, kışkırtma, dikkat çekme ve politik çıkarları için polisi kendi hizmetine alabileceği bir makam ve güç sahibi olmaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Lazimi, Ben-Gvir için, “Bu kundakçı (Bakanın soyadına atfen) manyağın Ulusal Güvenlik Bakanı olduğuna inanamıyorum.” paylaşımında bulundu.

FİLİSTİN’DEN TEPKİ

Filistin Dışişleri Bakanlığı, bugün aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvirin Mescidi Aksayı gezmesini provokasyon olarak nitelendirerek kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada İsrail koalisyon hükümetinin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvirin, Mescidi Aksaya gezmesi provokasyon olarak nitelendirilerek kınandı.

Açıklamada Bakanlık, aşırılık yanlısı Bakan Ben-Gvirin mübarek Mescid-i Aksa’ya baskınını şiddetle kınıyor ve bunu benzeri görülmemiş bir provokasyon ve çatışmanın tehlikeli bir şekilde tırmanması olarak değerlendiriyor ifadeleri kullanıldı. Filistin Dışişleri Bakanlığı olayla ilgili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahuyu sorumlu tuttuğunu vurguladı. (AA)