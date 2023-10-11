İsrailli genç kadın kahraman ilan edildi: Onlarca Hamas militanını öldürdüler

Hamas'ın Cumartesi günü İsrail'e yönelik saldırısının etkileri devam ederken sınıra yakın bir bölgede yaşayan 25 yaşındaki Inbar Lieberman kahraman ilan edildi.

Sozcu.com.tr

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İsrail ile Gazze sınırına yakın bir bölgede kurulan ve komünal bir yaşamın olduğu Nir Am’da yaşayan 25 yaşındaki Inbar Lieberman, Hamas’ın saldırısı sonrasında bir kahraman ilan edildi…



Gazze Şeridi’ne yaklaşık 2.5 kilometrelik mesafede bulunan ve ortak bir yaşamın olduğu kapalı bir topluluk olan Nir Am’da “güvenlik koordinatörü” olarak görev alan 25 yaşındaki Lieberman saldırıyı duyduktan sonra harekete geçti.

Sınıra çok yakın bir konumda olan Nir Am yakınlarındaki silah ve patlama seslerini duyan ve bu seslerin önceki füzelerden daha farklı olduğunu ve daha yakından geldiğini fark eden Lieberman komşularını organize etti. Köyü olası bir çatışmaya hazırlayan Lieberman, 12 komşusuna silah dağıttı ve bazı noktalara da tuzak kurdu.



Bir süre sonra Hamas militanlarının köye yaklaşmasıyla çatışma başladı. Yaklaşık 4 saat süren çatışmalarda Lieberman, 5 Hamas militanını öldürürken, toplamda 25’ten fazla Hamas militanı etkisiz hale getirildi.

Saldırının şiddetini önceden tahmin ederek hazırlık yaptığı için büyük övgü toplayan genç kadının bu sayede köyü kurtardığı belirtildi. 2022 yılının Aralık ayından beri bu pozisyonda görev alan kadın büyük bir sivil ölümünün de önüne geçti.

Nir Am yakınlarındaki benzer köylerden ise korkunç görüntüler geldi… Birçok köyde çok sayıda sivil yaşamını yitirirken İsrail medyası, Lieberman’a “kahramanlık madalyası” verilmesi gerektiğini duyurdu.

İsrail medyası, “Hamas militanları birçok köye girmeye çalıştı fakat burada engellendi ve buraya giremedi” ifadelerini paylaştı.

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