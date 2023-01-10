İsveç’te PKK sözde sorumlusu “kara para aklamaktan” yargılanacak

Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde İsveç sorumlusu Shiyar Ali'nin, "kara para aklamaktan" 16 Ocak'ta mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

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59 yaşındaki Ali, yaklaşık 400 bin avro kara para akladığı şüphesiyle 16 Ocak’ta Stockholm Nacka Bölge Mahkemesine çıkacak.

Ali’nin “Suriye’nin kuzeyi için toplanan yardımlar olduğunu” iddia ettiği parayı araçla 27 Ekim 2017 tarihinde Almanya’nın Köln ve Bonn kentleri arasında bulunan Troisdorf ilçesindeki sözde PKK/YPG ofisinden getirdiği ortaya çıkmıştı.

İsveç polisi, 2017 yılında başkent Stockholm’ün Nacka bölgesinde bulunan ve Avrupa’da terör örgütü PKK/YPG’nin propagandasını yapan Newroz TV (Aryen) kanalına baskın yapmış, kanalda 400 bin avro ele geçirmiş ve Shiyar Ali hakkında “evrakta sahtecilik ve kara para aklamak” suçundan soruşturma başlatmıştı.

İSVEÇLİ BÜYÜKELÇİNİN DAVADA TANIKLIK YAPACAĞI İDDİASI

Expressen’in haberinde, İsveç Dışişleri Bakanlığının Suriye Krizinden Sorumlu Temsilcisi Büyükelçi Per Örnéus’ün, davada terör örgütü PKK/YPG’nin varlık gösterdiği Suriye’nin kuzeyindeki insani yardımlar konusunda tanıklık yapacağı öne sürüldü.

İsveç Dışişleri Bakanlığı Basın Danışmanı Anna Erhardt ise AA muhabirinin konuyla ilgili sorusunu yanıtsız bıraktı.

Savcılık makamı da Almanya’dan, paranın İsveç’e banka aracılığıyla değil de araçla getirilmesini kınamasını istedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, resmi SR radyosuna yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG’nin Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak nitelendirildiğini ve PKK/YPG’den uzak durduklarını söyledi. (AA)