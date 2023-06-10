İtalya’da yanardağ alarmı… Her an patlayabilir

Korkutan uyarı... Uzmanlar, İtalya'da Napoli yakınlarındaki Campi Flegrei (Phlegraean Fields) Yanardağı'nın şu anda son derece tehlikeli bir hale geldiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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İtalya’da yarım milyon insanın üzerinde yaşadığı genişleyen bir volkan, yeni bir araştırmaya göre daha önce hiç bu kadar patlama riski taşımamıştı.

Çalışmanın ortak yazarı Stefano Carlino, Campi Flegrei (Phlegraean Fields) Yanardağı’nın Vezüv Yanardağı kadar iyi bilinmediğini, ancak son derece tehlikeli olduğunu söyledi.

Vezüv, Pompei’yi yaklaşık iki bin yıl önce haritadan silmişti. Napoli yakınlarındaki Campi Flegrei de en son 1538’de lav, kül ve kaya püskürterek Neandertal insanının yok olmasına neden olmuştu.

Yanardağ, pek çoklarının aksine geleneksel bir dağa dönüşmek yerine 12-14 km çapında hafif bir çöküntü şeklinde. 1980’lerin başında yeniden faaliyeti geçmesiyle bölgeden 40 bin kişi tahliye edilmişti, ancak o zamandan beri sessizdi.

KIRILMA NOKTASINA GELDİ

University College London’dan Christopher Kilburn, “Bir patlama olacağını söylemiyoruz, patlama koşullarının daha uygun olduğunu söylüyoruz” dedi. Nature’s Communications Earth & Environment dergisinde yayınlanan raporda ise yanardağın bazı bölümlerinin neredeyse kırılma noktasına kadar gerildiği bulundu.

Kilburn, volkanın kırılmaya daha yakın olmasına rağmen, bunun mutlaka bir patlama olacağı anlamına gelmediğini söyledi: “Kabuk çatlasa bile, patlamanın gerçekleşmesi için magmanın doğru yerde yukarı doğru itilmesi gerekiyor.”

Araştırmacılar, ne olacağının kesin olarak bilinemediğini ancak hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Beş yüz bin insan, İtalya sivil koruma teşkilatının en yüksek risk altındaki bölge olarak belirlediği yerde yaşıyor. Yetkililer, sakinlerin üç gün içinde kendi araçlarıyla veya toplu taşıma araçlarıyla taşınacağı bir tahliye planı hazırladı. Risk seviyesi; yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı olarak ayrılıyor ve sarı bölgede ise 800 bin kişi yaşıyor.

Belediye sözcüsü Giordana Mobilio, “Pozzuoli’deki uyarı seviyesi şu anda sarı” dedi ve yerel halkın 1,5 veya daha büyük büyüklükteki tüm sarsıntılar için uyarı aldıklarını da sözlerine ekledi.

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