İtalyan solunun geleceği partinin başına geçti

İtalyan solunun geleceğini temsil ettiği düşünülen 37 yaşındaki Milletvekili Elly Schlein, İtalyan Demokrat Partisi (PD) liderliği için yapılan seçimde Stefano Bonaccini'yi mağlup etti.

Sozcu.com.tr

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Yüzde 53,8 oyla seçilen Schlein, aşırı sağcı Mussolini hayranı Giorgia Meloni'nin iktidara gelmesinden sonra bozulan solun imajını düzeltmeyi hedefliyor.

Demokrat Parti, eylül ayında yapılan genel seçimlerde Meloni'nin İtalya'nın Kardeşleri (Fratelli d'Italia) partisine karşı kaybetti ve yükselen aşırı sağ karşısında da tutunamıyor.

Demokrat Parti ve Roma ve Lombardiya bölgelerinde de an kaybetmeye devam ediyor.

ÜÇ ÜLKE VATANDAŞLIĞI VAR

Elly Schlein’ın profili alışılmışın dışında. İtalyan bir anne ve Ukrayna kökenli Amerikalı bir babanın çocuğu olarak 1985 yılında İsviçre’nin Lugano kentinde doğan Elly Schlein, İtalya, İsviçre ve ABD vatandaşlığına sahip.

Bologna Üniversitesinde hukuk okuyan Elly Schlein, Barack Obama’nın ABD’deki iki Başkanlık kampanyasında gönüllü olarak çalıştı. Schlein, kültürlü, film ve müzik aşığı ve bağımsız Rock hayranı olarak tanınıyor.

Schlein, 2015 yılında, o zamanki lideri ve eski Başbakan Matteo Renzi yönetimindeki partinin gidişatından duyduğu hayal kırıklığıyla ayrıldığı Partisine daha sonra geri döndü.

Eski AP milletvekili olan Schlein, kendi küçük partisi Coraggiosa’nın, geleneksel olarak sol görüşlü Emilia-Romagna bölgesinde aşırı sağın iktidarı ele geçirmesini önlemede kilit bir rol oynamasından sonra 2020’de ön plana çıkmaya başladı.

TELEVİZYONDA SÖYLEDİĞİ SÖZLERLE GÜNDEM OLDU

Schlein, daha sonra, Emilia-Romagna bölgesi Başkan Yardımcılığına atandı. Ön seçimlerde rakibi olan Başkan Stefano Bonaccini, onu eşitsizlikle mücadele, sosyal yardım ve ekolojik dönüşüm konularında sorumluluk almaya çağırdı.

Schlein'ın yükselişi etkileyici oldu. Televizyonlara röportajlar verdi ve ulusal bir talk show programında söyledikleri çok dikkat çekti: “Geçmişte birçok ilişkim oldu. Birçok erkeği sevdim, birçok kadını sevdim. Şu anda bir kızla birlikteyim ve mutluyum. Yeter ki bana katlanabilsin!”

Başbakan Giorgia Meloni, kadın ve LGBT hakları konusunda endişe verici yorumlar yaparken, Elly Schlein aşırı sağın tam tersi yönde konuşmaktan çekinmiyor.

Schlein'ın geçen hafta söyledikleri de şaşırtıcıydı: “Ben bir kadınım. Başka bir kadını seviyorum ve anne değilim ama bu yüzden daha az kadın değilim. Bizler yaşayan rahimler değil, hakları olan insanlarız!”

Parti Başkanı seçilmesinden sonra umut dolu bir mesaj veren Schlein, “Demokrat Parti yaşıyor ve yükselmeye hazır” dedi ve Partisinin Giorgia Meloni liderliğindeki hükümet için bir “tehdit” haline geleceğine ilişkin güvence verdi.

Anketler Stefano Bonaccini’nin büyük bir zafer kazanacağını öngördüğü için genç milletvekilinin kazanması sürpriz oldu. Ancak Bonaccini, delegelere yaptığı konuşmada, “Sizden istediğim ilk şey Elly Schlein’ı alkışlamanızdır. Elly kazandı ve ben de ona yardım etmek için hazırım” dedi.

Başbakan Meloni de Elly Schlein’ı kutladı ve “Genç bir kadının Demokrat Partinin lideri olarak seçilmesinin, solun geriye değil ileriye bakmasına yardımcı olmasını umuyorum” dedi.