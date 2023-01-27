İYİ Parti’den Kur’an-ı Kerim’i yakan Paludan hakkında suç duyurusu

İYİ Parti İsveç Temsilciliği, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında 21 Ocak'ta Kur’an-ı Kerim yakan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Paludan’ın nefret suçu işlediği gerekçesiyle polise suç duyurusunda bulunan İYİ Parti İsveç Temsilciliği, dilekçenin bir nüshasını da İsveç Meclis Başkanlığına bıraktı. Buradaki açıklamada, İsveç Anayasası’nın 16. maddesinde, etnik gruplara karşı kışkırtmaların nefret suçu sayıldığı ve buna göre işlem yapılmasının istendiği belirtildi. Açıklamada, sürecin yakın takipçisi olunacağı bildirildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

İsveç’in başkenti Stockholm’de 21 Ocak’ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında yapılan eylem sırasında, Paludan’ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur’an-ı Kerim yakılması için Paludan’a izin vermesine, Türkiye başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.

Paludan, bugün de Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde ve Danimarka’da bir caminin karşısında polis koruması altında Kur’an-ı Kerim yakarak yeni bir provokasyonda bulunmuştu. (AA)

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