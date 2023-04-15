Abone Ol

Japonya Başbakanı Kişida’nın ziyaretinde patlama sesi duyuldu

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ülkenin güneydoğusundaki Wakayama eyaleti ziyaretinde patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Japonya Başbakanı Kişida’nın ziyaretinde patlama sesi duyuldu

Başbakan Kişida, yerel meclis ara seçim kampanyası için gittiği Wakayama’da, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) adayının faaliyetine katıldı.

Kişida, LDP adayıyla, yerel saatle 11.30 sularında bölgede bulunan Saikazaki Balıkçı Limanı yakınlarında bir araya gelerek, kampanya sürecini görüştü. Japon Başbakan’ın, konuşma yapmasından önce, bulunduğu noktada patlama sesi duyuldu. Kişida’nın olay yerinden yara almadan tahliye edildiği bildirildi.

Yerel medya, patlama sesinin, Kişida’nın bulunduğu noktaya fırlatılan boru benzeri ve duman çıkaran bir çeşit sis bombası olabileceği tahmininde bulundu. (AA)

Japonya Başbakanı Kişida, ABD Başkanı Biden ile görüştüİlginizi ÇekebilirJaponya Başbakanı Kişida, ABD Başkanı Biden ile görüştüJaponya'dan Fuji planı: 'Patlarsa yürüyerek kaçın'İlginizi ÇekebilirJaponya'dan Fuji planı: 'Patlarsa yürüyerek kaçın'

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam