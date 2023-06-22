Kaderin böylesi: Titanik’e gezi düzenleyen şirketin CEO’su ile ilgili dikkat çekici detay

Titanik'i görmek isteyenlere tur düzenleyen OceanGate isimli şirketin CEO'su Stockton Rush'ın, 1912'de batan yolcu gemisiyle dikkat çekici bir bağı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Dünya, Titanik’in enkazını görmek için okyanusun 12 bin feet derinliğine inen Titan isimli deniz aracının akıbetini konuşuyor…

Yolcu başına 250 bin dolar alan ve mürettebat ile birlikte 5 kişiyi taşıyan Titan isimli araç ile hafta sonu iletişim kopmuştu.

Araçta olanlar arasında tur şirketi OceanGate’in CEO’su Stockton Rush da bulunuyordu. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken Rush ile ilgili dikkat çekici bir bilgi ortaya çıktı.

Rush’ın eşi Wendy Rush’ın büyük atalarının Titanik’te seyahat ettikleri öğrenildi. İngiliz ve ABD medyasında yer alan haberlerde Wendy Rush’ın büyük büyük dedesinin Isador Straus ve büyük büyük büyükannesinin ise Ida Strauss olduğu duyuruldu. Strauss çiftinin Titanik’te “first class” seyahat ettikleri belirtilirken her ikisinin de kazada yaşamını yitirdiği açıklandı.

EŞİ OLMADAN GİTMEMİŞ

New York Times’ta yer alan haberde Ida Straus’un kaza sonrasında filikaya binmeyi reddettiği ve eşiyle birlikte gemide kalarak bir nevi ölmeyi tercih ettiği de hatırlatıldı.

Resmi kayıtlarda eski bir kongre üyesi olan ve Macy’s mağazalarının kurucusu olarak çok zengin ve saygın biri olan Isidor Straus’a filikada yer verildiği fakat Straus’un “Büyün çocuklar ve kadınlar gitmeden filikaya binmeyi reddettiği” belirtilirken Ida Straus’un da 40 yıllık eşi olmadan bir yere gitmeyeceği kayıtlarda geçiyor. Ida Straus’un özel yapım kürkünü de hizmetçisi Ellen Bird’e verdiği hatırlatıldı.

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