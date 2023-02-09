Kahreden haber geldi: Voleybolcu öğrenci ve öğretmenlerin cansız bedenine ulaşıldı
Kuzey Kıbrıs'tan gelerek Adıyaman'daki bir voleybol turnuvasına katılmak üzere Isias Hotel'de kaldıkları sırada depreme yakalanan 39 öğrenci için arama-kurtarma çalışmaları devam ederken acı haber geldi.
İngiltere’nin resmi medya kuruluşu BBC’ye konuşan yetkililer, Adıyaman’da depreme yakalanan 39 öğrenci ve öğretmenleri için arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.
Kıbrıs’tan açıklama yapan yetkililer, iki öğretmen ve bir öğrencinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. KKTC’den turnuva için Adıyaman’a giden erkek ve kız voleybol takımları depreme otelde yakalanmıştı.
7 katlı otel yerle bir olurken şu ana kadar ekipten dört kişinin kurtulmayı başardığı kaydedildi. Yaşamını yitiren çocuğun sekizinci sınıfta okuduğu belirtildi.