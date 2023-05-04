Kan donduran görüntü: Araçla iki kişiyi ezdi, kahkahalara boğuldu

ABD, alkollü bir şekilde otomobil kullanan genç kadın, iki kişiyi öldürdüğü söylendiğinde kahkahalara boğuldu.

Sozcu.com.tr

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ABD’de yaşanan korkunç bir olayın görüntüleri uluslararası kamuoyunda adeta infial yarattı…

Illionois eyaletindeki East Peoria’da yaşayan 24 yaşındaki Stephanie Melgoza alkollü bir şekilde araç kullanırken bir çifte çarptı. Bar çıkışında alkollü olmasına rağmen otomobilin başına geçen ve iki kişiyi öldüren Melgoza olay yerine gelen polislerle konuşurken çekilen polis kamerası görüntüler ise “pes artık” dedirtti.

Paylaşılan görüntülerde Melgoza, polislerin “iki kişiyi öldürdünüz” sözlerine inanmayarak kahkahalara boğuldu ve polislerle alay etti. Yapılan incelemeler sonucunda araçta bir şişe votka bulunduğu belirtilirken genç kadın, “Ben sadece votka ve su içmiştim. Çok da alkollü değilim” dedi.

14 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Kamera kayıtlarında, 55 yaşındaki Paul Prowant ve 43 yaşındaki Andrea Rosewicz’i öldüren kadın gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkarılan Melgoza 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hakim Melgoza’nın cezasının en az yüzde 85’inin uygulanacağını da açıkladı.

Yerel medyada yer alan haberlerde, hakimin kararı sonrasında gözyaşlarına boğulan Melgoza, “Her şey için özür dilerim bir daha asla böyle bir olay yaşanmayacak. Ben o günden beri içki içmiyorum ve içmeyeceğim de” dedi.

Kayıtlarda Melgoza’nın alkol sınırının 3 katı alkollü olduğu belirtildi.

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