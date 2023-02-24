Kar fırtınası ABD’yi felç etti

ABD'de kar fırtınası nedeniyle 900 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, uçuşlar iptal edildi.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin yukarı orta batı ve kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli kar fırtınası 900 binden fazla kişiyi elektriksiz bırakarak binlerce uçuşun iptal edilmesine neden olurken, bir itfaiyeci hayatını kaybetti.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Washington eyaletinden New England’a kadar geniş bir alanı kapsayan ABD’nin kuzeyi için 46 cm kar ve tüm gün etkisini gösterebilecek saatte 80 kilometreyi bulan rüzgar uyarısında bulunurken, rüzgarın etkisiyle hava sıcaklığının -40 derece olarak hissedilebileceğini belirtti.

Poweroutage.us internet sitesine göre Illinois, Indiana, Michigan, New York ve Wisconsin’de dün 900 binden fazla hane ve iş yeri elektriksiz kaldı. Flightware.com internet sitesine göre 2000’den fazla uçuş iptal edilirken 15,000 tanesinde gecikme meydana geldi. (Reuters)

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