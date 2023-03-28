Karadağ Cumhurbaşkanı: Sırbistan, bir adım önde olmamızı kaldıramıyor

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Sırbistan'ın, Karadağ'ın bir adım önde olmasını kaldıramadığını belirtti.

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Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic, Karadağ’da 2 Nisan’da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu öncesi Bijelo Polje şehrinde açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin Sırbistan’dan önce Avrupa Birliği (AB) üyesi olacağını ifade eden Djukanovic, “Sırbistan, Karadağ’ın bir adım önde olmasını ve ülkemizde maaşların daha yüksek olmasını kaldıramıyor. Bu durum tarih boyunca böyle değildi ama son 15-20 yıldır böyle.” dedi.

Djukanovic, “Sırbistan, Karadağ’ın kendisinden önce AB üyesi olacağı durumunu da kaldıramıyor.” diye konuştu.

Ülkesinin son iki yıldır ciddi krizler yaşadığını kaydeden Djukanovic, “Sırp milletçiliğinin” Karadağ’da başarısız olduğunu dile getirdi.

“RUSYA, AB’NİN BOŞ BIRAKTIĞI ALANA GİRDİ”

Djukanovic, Associated Press (AP) ajansıyla yaptığı söyleşide ise AB’nin Batı Balkanlardaki rolüne yönelik eleştirilerde bulundu.

AB’nin son 10 yılda bölgede ne yapacağını bilmediğine dikkati çeken Djukanovic, “Rusya, AB’nin boş bıraktığı alana girdi. Rusya Balkanlar’daki ağını geliştirdi.” ifadesini kullandı.

​​​​​​​Djukanovic, 2 Nisan’daki cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda kendisinin yeniden göreve seçilmesi halinde Karadağ’ın AB yolunda ilerlemeye devam edeceğini, aksi durumda ise Sırbistan ve Rusya’ya yakın bir ülke olacağını kaydetti.

KARADAĞ’DA CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İKİNCİ TURU 2 NİSAN’DA

Karadağ’da 19 Mart’ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimine, ülkenin 8. cumhurbaşkanı olmak için 7 aday katılmış, adayların yüzde 50’nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

Seçim öncesi anketlerin favori gösterdiği ve ilk turda en yüksek oyu alan mevcut Cumhurbaşkanı Djukanovic ile Avrupa Hareketi lideri Jakov Milatovic​​​​​​​, cumhurbaşkanlığı için 2 Nisan’da bir kez daha yarışacak.

Karadağ’da cumhurbaşkanı 5 yılda bir seçiliyor. (AA)

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