Keskin nişancının çocuğu öldürme anları ortaya çıktı: İsrail’in yalanı ifşa oldu

İsrail ordusunun geçen hafta öldürdüğü 16 yaşındaki Filistinli gencin son görüntüleri ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine geçen hafta havadan ve karadan düzenlediği saldırıların ardından bölgede tansiyon yüksek…

2002'den beri İsrail’in Cenin'e düzenlendiği en kanlı baskın sırasında İsrailli keskin nişancıların vurarak öldürdüğü 16 yaşındaki Filistinli Abdülrahman Hasan Ahmeed Hardan’ın son görüntüleri ortaya çıktı. İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Times, 16 yaşındaki gencin son görüntülerini paylaştı.

Bir keskin nişancı tarafından bir camiden gelen “kan bağışı yapın” çağrısı sonrasında kan vermek için Al-Amal Hastanesi önünde beklediği sırada vurularak öldürülen Hardan’ın vurulduğu sırada silahsız olduğu tespit edildi. Görüntülerde hastane önündeyken saldırıya uğrayan Hardan’ın olaylardan habersiz olduğu görülüyor.

İsrail güçleri Hardan’ın silahlı olduğunu açıklamış ve sadece “silahlı olanların öldürüldüğünü” iddia etmişti. Fakat The Times’ın ele geçirdiği görüntülerde Hardan’ın masum olduğu ve kimseye saldırmadığını gözler önüne seriyor.

The Times’a konuşan acılı anne Kifaya Hardan, “Oğlum henüz 17 yaşında bile değildi. İşgalciler soğukkanlılıkla onu öldürdü ve onun silahlı çatışmaya katıldığını iddia etti. Silah ya da başka bir şey taşımıyordu. O sadece bir çocuktu” dedi.

İSRAİL YANIT VERMEDİ

4 Temmuz’da vurulan Hardan’ın ellerinin boş olduğu görülürken, bir anda vurularak yere yığıldığı da kayıtlara geçti.

Çok sayıda insanı öldüren İsrail güçleri bu kanlı baskını bir “zafer” olarak ilan ederken uluslararası kamuoyunun da tepkisini çekmişti. The Times’ın ele geçirdiği kamera görüntüleri ile ilgili olarak İsrail ordusundan bir açıklama gelmedi.

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