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Kiev’de kreş yakınına helikopter düştü: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna’da bir kreşin olduğu bölgeye helikopter düştü. Ölenler arasında İçişleri Bakanı Denis Monastyrsky'nin de olduğu bildirildi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:03 - 18 Ocak 2023 Güncellenme:
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Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında bir kreşin olduğu bölgeye helikopter düştü.

Reuters, helikopterin Brovary kasabasındaki bir yerleşim yerine düştüğünü, ölenler ve yaralananlar olduğunu aktardı.

Olayda yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri etrafa saçıldı.

Kiev Valisi Oleksiy Kuleba, “Trajedi sırasında kreşte çocuklar ve çalışanlar vardı. Şu an herkes tahliye edildi. Hayatını kaybedenler var. Ambulanslar ve polis olay yerinde” dedi.

Helikopterin neden düştüğü ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Ukraynalı yetkililer Kiev’in doğusunda meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 18 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. 15’i çocuk 29 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olayın ardından bölgede alevler yükseldi

Hayatını kaybedenler arasında 2’si çocuk 18 kişinin bulunduğu belirtilirken İçişleri Bakanı Denis Monastyrsky ve yardımcısı Yevgeni Jenin ile birlikte üst düzey bir yetkilinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Helikopterin düşme nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Rusya konuya ilişkin açıklama yapmazken, Ukraynalı yetkililer Rus saldırısı olabileceği yönünde bir açıklamada bulunmadı.

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