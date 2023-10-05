Korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı: Türk adam akademisyen eşini böyle öldürmüş

İngiltere'de yaşayan Ertan Ersoy'un evde eşini bıçaklayarak öldürmesinin detayları ortaya çıkıyor...

Sozcu.com.tr

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İngiltere, geçen yıl Haziran ayında akademisyen eşi Antonella Castelvedere’yi bıçaklayarak öldüren Ertan Ersoy’u konuşuyor… Geçen yıl yaşanan cinayet sonrasında dün Ersoy ve tanıklar hakim karşısına çıktı.

Ersoy ve Castelvedere’nin Essex’teki komşuları da ifade verdi. Çiftin komşusu Tanja Munro, “Bana, ‘Sanırım karımı öldürdüm’ dedi. O sırada mutfaklarına bakıyordu ve yere bakıyordu” ifadesini kullandı.

52 yaşındaki Antonella Castelvedere olay yerinde yaşamını yitirmişi Ersoy ise cinayet işlemediğini söyleyerek iddiaları yalanlamıştı. Ersoy, kasıtsız adam öldürme suçunu ise kabul etmişti. Cinayetin hemen sonrasında yaşananlara tanık olan Munro, “Üzerindeki gömlek kanla kaplıydı. Onların mutfak kapısı tam açık değildi ama yerde birinin yattığı belliydi. Ersoy da acı çekiyormuş gibi nefes nefeseydi” dedi.

KISKANÇLIK KRİZİNE GİRMİŞ

Mahkemede ifade veren Munro, “Ersoy bana karnından yaralandığını söyledi ama karnından hiç kan akmıyordu” ifadesini kullandı. Monro, eve girerek Castelvedere’ye yardım etmeye çalıştığını fakat başarısız olduğunu da söyledi. Monro, “Yardıma gittiğimde Castelvedere’nin üzeri temizdi ve bu kadar kanın nereden geldiğini anlayamadım. Fakat daha sonra boynundaki kesiği gördüm” dedi.

Mahkeme, Ersoy’un Castelvedere’yi yüzünden, göğsünden, boynundan ve ellerinden 15 kez bıçakladığını da açıkladı. Ersoy’un, kıskançlık krizine girdiği ve Castelvedere’nin kendisini aldattığını düşündüğü de ortaya çıktı.

YARA 7 SANTİMETRE DERİNLİĞİNDE

Savcı Christopher Paxton da, “Castelvedere’nin vücudunda 15 farklı kesik ve yara izi vardı. Boynundaki yara izi 15 santimetre uzunluğunda ve 7 santimetre derinliğindeydi. Bu yara sonucunda ciddi bir kan kaybı ve ölüm gerçekleşti” dedi.

Suffolk Üniversitesi’nde İngiliz ve yaratıcı yazarlık eğitimi veren Dr. Castelvedere ile Ersoy arasındaki tartışmanın detaylarını da İngiliz medyası paylaştı.

Ersoy’un eve bir kamera sistemi gizlediği ve çiftin tanışmadan önce Castelvedere’nin yaşadığı bir ilişki yüzünden Ersoy’un eşinden özür beklediği kaydedildi. Castelvedere’nin ölümünden önce arkadaşlarına, “O yine karanlığa düştü. Güvenliğimden endişe ediyorum” diye uyarıda bulunduğu da kayıtlara geçti.

Çiftin 5 yaşında bir kızları olduğu da belirtilirken, davanın devam etmesine karar verildi.

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