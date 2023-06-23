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Koruma altındaydı: 6 yaşındaki Afgan çocuk yaşamını yitirdi

Taliban’ın 2021’de Afganistan’da kontrolü ele geçirmesinin ardından ABD’ye getirilen bir Afgan çocuk, federal hükümetin korumasındayken hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 17:02 - 23 Haziran 2023 Güncellenme:
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Koruma altındaydı: 6 yaşındaki Afgan çocuk yaşamını yitirdi

CBS News’in adının açıklanmasını istemeyen ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı’nın koruması altındaki 6 yaşındaki Afgan çocuk, ölümcül bir hastalığa yakalandıktan sonra 13 Haziran’da yaşamını yitirdi.

Söz konusu çocuğun, Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ABD’ye tahliye edilen ve ebeveyni yanında olmayan yüzlerce Afgan çocuktan biri olduğu belirtildi.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, çocuğun vefatını doğrularken ölüm nedeninin “dejeneratif beyin hastalığı” olduğunu aktardı.

Söz konusu çocuk, bu yıl ABD federal korumasındayken ölen üçüncü çocuk oldu. (AA)

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