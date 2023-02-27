Kosova-Sırbistan ilişkilerinde kritik gün

Kosova ve Sırbistan liderleri bugün Brüksel'de barış planını görüşmek için bir araya geliyor.

Sozcu.com.tr

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Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, iki ülke arasındaki ilişkileri yeni boyuta taşıması beklenen, kamuoyunda Fransız-Alman Planı olarak bilinen öneriyi değerlendirmek üzere bugün Brüksel’de görüşecek.

ABD ile AB’nin tüm üyelerince desteklenen plan, taraflara müzakere edemeyecekleri “kabul et ya da terk et” formatında sunuldu. Liderler, planı prensipte kabul ettiklerini bildirmelerinin ardından Brüksel’e davet edildi. Görüşmede, tarafların planla ilgili yol haritası oluşturması ve hangi maddelerin uygulanmasına öncelik verileceğini belirlemesi bekleniyor.

Medyaya sızan bilgiye göre, plan, Kosova’nın, çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına izin vermesini öngörüyor.

Kosova’da Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına ilişkin anlaşma, AB’nin arabuluculuğunda Kosova ile Sırbistan arasında 2013 yılında imzalanmış ancak birkaç maddesi Kosova anayasasına uygun olmaması nedeniyle uygulamaya konulamamıştı.

Sırbistan’dan da Kosova’nın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi, Kosova Cumhuriyeti ibareli resmi belgeleri tanıması ve uluslararası kuruluşlara üye olmasına izin vermesi talep ediliyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Sırp Belediyeler Birliği kurulmadan bir anlaşmaya imza atmayacağını söylüyor. Kosova Başbakanı Kurti de ülkesinde Sırbistan’ın istediği şartlarda “tek etnili” bir birliğin kabul edilemez olduğunu belirtiyor.

ALMANYA, FRANSA VE İTALYA’DAN ORTAK MEKTUP

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Brüksel’deki kritik görüşmeden 1 gün önce, Kosova ile Sırbistan liderlerine mektup gönderdi.

Avrupalı liderlerin Kurti’ye gönderdiği, Kosova Başbakanlığının basınla paylaştığı mektupta, liderlerin, anlaşmanın imzalanması ve kabul edilen metnin temelinde uygulamaya konulmasının acil ihtiyaç olduğuna inandıkları bildirildi. Avrupalı liderlerin Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’e gönderdiği mektup ise basınla paylaşılmadı.

AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak, konuyla ilgili Kosova Devlet Televizyonu RTK’ye verdiği röportajda, Kosova’yı kendi hukuk sistemine aykırı bir şeyi kabul etmeye zorlamayacaklarını açıkladı. Brüksel’de yapılacak görüşmeyi, 2. Dünya Savaşı sırasında müttefik kuvvetlerinin Nazi Almanyası’na karşı Normandiya’ya yaptığı çıkarmaya atfen kullanılan “D-day”e benzeten Lajcak, “Öneride şu anda açıklayamayacağım daha pek çok şey var ancak liderler öneriyi kabul ettiği zaman kamuoyuna açıklanacak ve her iki taraf için de olumlu şeyleri barındırıyor. Planı kabul ettiklerini resmi olarak beyan etmelerini bekliyoruz. Sözlü beyandan daha fazlası olacak” diye konuştu. (AA)

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