Kuran provokasyonu sonrası İsveç’te saldırı korkusu
Türkiye ile İsveç arasında Kuran yakma provokasyonuyla büyüyen gerilim sürerken İsveç istihbaratından da dikkat çeken bir uyarı geldi.
Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği yakınlarında Kuran yakmasıyla büyüyen gerilim sürüyor.
Türkiye'nin İsveç'le NATO üyeliği konusunda yürüttüğü görüşmeleri durdurmasına yol açan olay, İsveç içinde de tartışmalara yol açtı. İsveç iç güvenlik kurumu bugün bir açıklama yaparak Kuran yakma provokasyonu sonrasında İsveç'i hedef alan tehditlerin hızla arttığını bildirdi.
İsveç iç güvenlik kurumu SAPO'dan yapılan açıklamada, olaya yönelik uluslararası tepkiler sürerken ülkede güvenlik durumunun giderek kötüye gittiği kaydedildi. Açıklamada, ülkede İslamcı şiddet tehdidinin arttığına dikkat çekildi.
Öte yandan SAPO, ülkede halihazırda 3 olan terör tehdidi seviyesini yükseltmedi.
Kuran yakma eylemi sonrası Türkiye dışında Müslümanların yoğun olduğu birçok ülke de İsveç'e sert tepki göstermişti.
İsveç'teki ABD Büyükelçiliği, pazar günü ülkeye misilleme saldırısı düzenlenebileceği uyarısında bulunmuştu.