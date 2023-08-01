Kuran yakma skandalı sonrasında İsveç ve Danimarka’dan arka arkaya hamleler

Son dönemde Kuran yakma eylemleriyle uluslararası kamuoyunun gündemine gelen İsveç ve Danimarka'dan arka arkaya açıklamalar geldi.

Sozcu.com.tr

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İsveç ve Danimarka’da Kuran yakma krizinin saldırılara yol açabileceğine dair endişeler artarken, İsveç hükümeti vatandaşlarını korumak için güvenlik önlemleri açıklayacağını söyledi.

Son haftalarda İsveç ve Danimarka’da çok sayıda Kuran yakma ya da zarar verme eylemleri gerçekleşirken, bu eylemler Müslümanlardan da büyük tepki çekti.

İsveç hükümeti, Başbakan Ulf Kristersson ve Adalet Bakanı Gunnar Stromer’in güvenlik durumunu görüşmek ve “İsveç vatandaşlarını korumaya yönelik önlemleri” açıklamak için bugün basın toplantısı düzenleyeceklerini duyurdu.

İsveç ve Danimarka hükümetleri gerilimi azaltmak amacıyla bu tür eylemleri yasal olarak sınırlamanın yollarını aradıklarını açıklarken, dün de Kuran yakma eylemleri devam etti.

Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (PET), Kuran yakma olaylarının saldırı riskinin artmasına yol açtığına inandığını açıkladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) da, son dönemde yaşananları ele almak için dün olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı düzenledi.

OIC toplantı sonrası yaptığı açıklamada, üye ülkeleri, Kuran’a saygısızlık edilen ülkelerde siyasi veya ekonomik olarak uygun adımları atmaya çağırdı.

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