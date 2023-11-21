Kuzey Kore casus uydu fırlattı, Pasifik’te ortalık karıştı

Kuzey Kore, güneye doğru casus uydu taşıyan bir roket fırlattı. Japonya ise vatandaşlarına binaların içinde veya yeraltında saklanmalarını söyleyen acil durum uyarısı yayınladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kuzey Kore’yi takip eden internet sitesi “NK News”in haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin casus uydu taşıdığı anlaşılan roketi yörüngeye fırlattığı belirtildi. Açıklamada, roketin yerel saatle 10.50’de güneye doğru fırlatıldığı ileri sürüldü.

Japonya Sahil Güvenliği de bölgedeki gemilere roketin düşen parçalarına ilişkin uyarıda bulundu. Pyonyang yönetiminin bugünkü adımı, başarısız olan 31 Mayıs ve 23 Ağustos’taki casus uydu fırlatma girişimlerinin üçüncüsü oldu.

JAPONYA’DA ALARM VERİLDİ

Japonya’da hükümet, ülkenin güneyindeki vatandaşlarına olası bir Kuzey Kore füzesi tehdidinden korunmaları için bir acil durum uyarısı yayınladı.

Japon hükümeti, acil durum yayın sistemi üzerinden Okinawa sakinlerine binaların içinde veya yeraltında saklanmalarını söyledi. Kamu yayıncısı NHK, Japonya Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynağın füzenin bir uydu olabileceğini söylediğini aktardı.

Daha sonra füzenin saat 22:55 civarında Pasifik Okyanusu üzerinden uçtuğunu belirten kurum, acil durum uyarısını kaldırdı.

KUZEY KORE’NİN CASUS UYDU FIRLATMA GİRİŞİMLERİ

Kuzey Kore, 31 Mayıs’ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş, deneme, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi, bu denemeyi yılın ilk yarısındaki “en ciddi hata” olarak tanımlamıştı.

Kuzey Kore, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden “doğru şekilde” fırlatılacağını duyurmuştu.

Pyongyang yönetimi, 23 Ağustos’ta da ikinci casus uydu fırlatma denemesi gerçekleştirmiş ancak bunun da başarısız olduğunu açıklamıştı. Kuzey Kore, bu başarısız girişimin ardından ekimde yeniden deneme yapılacağını bildirmişti.

GÜNEY KORE UYARMIŞTI

Savunma Bakanı Shin Won-sik, Kuzey Kore’nin “bir hafta içinde casus uydu fırlatma” hazırlığında olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan Korgeneral Kang Ho-pil, “Kuzey Kore, askeri casus uydusunu, uyarılarımıza rağmen fırlatırsa ordumuz, halkımızın hayatını ve güvenliğini korumak için gerekli tedbirleri alacaktır.” ifadesini kullanmıştı. (AA)

İlginizi Çekebilir Kuzey Kore'de seçim yasağı: Vilayetlerden ayrılamazsınız