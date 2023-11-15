Letonya Dışişleri Bakanı’na telefon şakası

Telefon şakasına maruz kalan ve Afrikalı bir siyasetçiyle konuştuğunu sanan Letonya Dışişleri Bakanı Krisjanis Karins, Kiev'e yardım etmekten memnun olmadıklarını fakat başka seçenekleri olmadığını itiraf etti.

Sozcu.com.tr

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Telefon şakalarıyla ünlenen Lexus ve Vovan lâkaplı Rus komedyenler Aleksandr Stolyarov ve Vladimir Kuznetsov, kendilerini Afrikalı bir siyasetçi gibi tanıtarak, Letonya Dışişleri Bakanı Krisjanis Karins’e telefon şakası yaptı.

Karins, konuşma sırasında “Bu savaşın çabuk bitmeyeceğini anlıyoruz. Bu hepimize pahalıya mal olacak zira Ukraynalılara her zaman yardım ediyoruz. Sonuç olarak, bu, Ukrayna’ya yardım için para harcamak anlamına geliyor. Biz de bundan memnun değiliz ama başka bir seçenek de göremiyoruz” dedi.

Rusya’ya uygulanan ambargonun ancak tüm AB ülkelerinin bunu eş zamanlı olarak uygulaması halinde bir anlam ifade edeceğini söyleyen Karins, aksi takdirde ticaretin Finlandiya, Litvanya ve Estonya gibi ülkeler üzerinden devam edeceğini kaydetti.

Karins, daha önce, Letonya’nın GSYİH’sinin yüzde 1,3’ünden fazlasını Ukrayna’ya yardım olarak gönderdiğini ve yüzde 1’den fazlasının Kiev’in savunma ihtiyaçlarına yönlendirildiğini açıklamıştı.

Letonya, ordu envanterindeki Stinger tipi füzesavar komplekslerinin tamamını Kiev’e vermişti.

DAHA ÖNCE MELONI’YE DE ŞAKA YAPMIŞLARDI

Aynı komedyenler, geçen ay da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye telefon şakası yapmış ve Meloni, Ukrayna’nın yaklaşık beş aydır süren ‘karşı saldırısının sahada hiçbir değişikliğe yol açmadığını ve artık herkesin Ukrayna meselesinden usandığını” söylemişti.