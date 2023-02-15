Abone Ol

Litvanyalı arama kurtarma ekibi deprem bölgesinden İstanbul’a döndü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere afet bölgesine giden Litvanyalı ekip, İstanbul’a döndü.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 07:46 - 15 Şubat 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılan 38 kişilik Litvanyalı arama kurtarma ekibi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Adıyaman'dan kalkan askeri kargo uçağıyla Atatürk Havalimanı'na geldi.

Otobüslerle İstanbul Havalimanı'na giden Litvanyalı ekibin buradan ülkelerine döneceği öğrenildi. (AA)

Tayvan arama kurtarma ekibi ülkesine döndüİlginizi ÇekebilirTayvan arama kurtarma ekibi ülkesine döndüYunan yardımseverler Türkiye’deki depremzedelere destek için seferber olduİlginizi ÇekebilirYunan yardımseverler Türkiye’deki depremzedelere destek için seferber olduDeprem bölgesinde son durum... Peş peşe mucize haberler geliyor! Enkazdan sağ çıkarıldılarİlginizi ÇekebilirDeprem bölgesinde son durum... Peş peşe mucize haberler geliyor! Enkazdan sağ çıkarıldılar

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Adıyaman Atatürk Atatürk Havalimanı deprem istanbul Kahramanmaraş kalkan TSK Türk Silahlı Kuvvetleri
X Reklam