Litvanyalı arama kurtarma ekibi deprem bölgesinden İstanbul’a döndü
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere afet bölgesine giden Litvanyalı ekip, İstanbul’a döndü.
Depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılan 38 kişilik Litvanyalı arama kurtarma ekibi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Adıyaman'dan kalkan askeri kargo uçağıyla Atatürk Havalimanı'na geldi.
Otobüslerle İstanbul Havalimanı'na giden Litvanyalı ekibin buradan ülkelerine döneceği öğrenildi. (AA)