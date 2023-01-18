Lübnan basını: Rus ve ABD ordusu Suriye’nin kuzeyinde askeri faaliyetleri artırdı

Türkiye ve Beşar Esad hükümeti arasındaki yakınlaşma bölgede dengeleri değiştirecek gelişmelere yol açıyor. Lübnan basını, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine kara operasyonu düzenlemesini önlemek için ABD ve Rusya'nın askeri faaliyetleri artırdığını ve bölgede görüşme trafiğinin hız kazandığını aktardı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye ve Suriye'deki Beşar Esad hükümeti arasında 11 yıl sonra başlayan resmi görüşmeler gündemdeki yerini korurken, gelişmeler Suriye savaşına aktif olarak katılan Rusya ve ABD'de yakından takip ediliyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, geçen ay Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova’da bir araya gelmişti. İkinci tur üçlü görüşmenin kısa süre içinde yapılmasının planlanırken Şam, görüşmelerde şart olarak Türk askerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesini istiyor.

Daha önce de Rusya'nın, Türkiye'nin Suriye'ye kara operasyonunu önlemek için ABD destekli PKK/YPG militanlarını Tel Rıfat bölgesinden çekilmeye ikna etmeye çalıştığı haberleri basına yansımıştı.

‘PKK/YPG İLE BAĞI KESİN’

Lübnan merkezli El Mayadin sitesinin haberine göre, Rusya ve ABD güçleri, omurgasının terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolündeki bölgelerde askeri faaliyetlerini son dönemde artırdı. Haberde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine kara operasyonu düzenlemesini önlemek için yürütülen görüşmeler kapsamında iki ülkenin bölgeye askeri sevkiyat yaptığı belirtildi.

Suriye Demokratik Güçleri'ni destekleyen ABD'den yetkililerin son dönemde bölgedeki isimlerle art arda görüşmeler yaptığı da kaydedildi. Görüşmelerde ABD'nin Suriye Demokratik Güçleri'yle PKK arasındaki bağlantının kesilmesini talep ettiği öne sürülüyor.

PKK/YPG'nin Türkiye sınırına yakın Haseke ve Deyr ez-Zor gibi bölgelerden çekilmesini amaçlayan ABD'nin bölgedeki petrol gelirlerinden Arap nüfusa pay vermek istediği de ifade edildi.

El Mayadin, Rusya'nın da bölgede Türkiye ile çatışmaları önlemek için Suriye ordusuna destek için faaliyet yürüttüğüne ve görüşmeler yaptığına dikkat çekti.

Habere göre Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi (AANES) heyetinin de Esad hükümetiyle görüşmeler yapmak üzere Şam'a gitmesi bekleniyor.

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