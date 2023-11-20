Macron’un eşi ilk kez anlattı: O 15 yaşındayken, ben 40 yaşındaydım ve…

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, Fransız medyasına konuşarak aralarında yaş farkının ilişkilerinin başında nasıl zorluklar yarattığını gözler önüne serdi.

Sozcu.com.tr

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Fransa’da gündem First Lady Brigitte Macron… Aralarındaki büyük yaş farkı yüzünden sürekli gündeme gelen Brigitte Macron ve eşi Emmanuel Macron’un ilişkileri ile ilgili dikkat çekici açıklamalar geldi.

Fransız medyasına konuşan 70 yaşındaki Brigitte Macron, “geleceğin Fransa Cumhurbaşkanı” ile çıkmaya başladığı zamanlarda yaşadıklarını anlattı. Macron henüz 15 yaşındayken kendisinin 40 yaşında olduğunu söyleyen Brigitte Macron, “İlişkinin başında sürekli kaygılıydım. Kafam allak bullaktı. Beni kendi yaşında birisiyle birlikte olarak terk etmesinden korkuyordum” dedi.

Paris Match dergisine konuşan Macron, “Emmanuel, eğitim için Paris’e gittiğinde onun kendi yaşıtı birisine aşık olabileceğini söyledim kendi kendime, fakat bu hiçbir zaman gerçekleşmedi” dedi. Şu an 70 yaşında olan Macron ile Fransa Cumhurbaşkanı arasında 25 yaş fark bulunuyor.

Fransa’da rızaya dayalı ilişki yaşı 15 olarak belirlenirken Brigitte, Emmanuel ile Amiens’te Katolik Okulu’nda ders verirken tanıştı. Brigitte Macron’un kızı o dönemlerde Emmanuel’in sınıf arkadaşıydı.

İkili arasındaki ilişki ortaya çıkınca, Emmanuel Macron’un ailesi, genç çocuklarını Paris’e yatılı okula gönderdi. Brigitte Macron ise bir süre sonra eşinden boşandı.

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