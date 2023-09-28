Menendez’in yerine gelen isim belli oldu

Demokrat Senatör Ben Cardin, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı'na seçildi. Cardin, görevi rüşvet suçlamasıyla istifa eden Bob Menendez'in ardından devraldı.

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Rüşvet almakla suçlanan Senatör Bob Menendez’in ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevini bırakmasının ardından komitenin yeni başkanı Demokrat Senatör Ben Cardin oldu.

Maryland Senatörü Cardin, 28 Eylül 2023 tarihinde yaptığı yazılı açıklamada, başkanlığı devralmasına ilişkin şunları kaydetti:

“Demokrasi ve özgürlük dünyanın her yerinde sınanıyor. Etkin diplomasi ve uluslararası kalkınmanın yanı sıra güçlü bir savunmaya dayanan ABD’nin ulusal güvenliği, Amerikan toplumu adına Beyaz Saray’la birlikte çalışacak, Kongre’de hedefine odaklanmış ve sorumlu bir liderlik gerektiren zorluklarla karşı karşıyadır. Bu nedenlerden ötürü, (Senato’daki) çoğunluk lideri (Chuck) Schumer ve meslektaşlarıma büyük bir tevazu ve minnettarlıkla Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olarak şu anda bu görevi kabul ediyorum.”

ABD’nin dış politikada tek sesli olması gerektiği görüşünü savunan Cardin, bu doğrultuda Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin “aktif ve iki partili” çalışması gerektiği mesajını verdi.

Cardin, “İnsan haklarının, yolsuzlukla mücadelenin ve iyi yönetimin ABD’nin dış politikasına dahil edilmesini sağlamak için uzun zamandır süregelen çalışmalarımı devam ettirmeyi planlıyorum. Önümüzde yapacak çok işimiz var” ifadesini kullandı. (AA)

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