Minibüs vadiye yuvarlandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bolivya'da yaşanan trafik kazası büyük endişe yarattı.
Güney Amerika ülkesi Bolivya’da minibüsün vadiye yuvarlandığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
La Paz kentine bağlı Coroico kasabasındaki Los Yungas otoyolunda minibüs, yaklaşık 200 metreden vadiye yuvarlandı.
Kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Yetkililer, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin ciddi derecede azaldığını bildirdi.
Resmi rakamlara göre, ülkede yılbaşından bu yana meydana gelen trafik kazalarında 1400’den fazla kişi hayatını kaybetti, 40 bini aşkın kişi yaralandı.