Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry, Türkiye’ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
* Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 27 Şubat 2023 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir.
* Konuk Bakanın, Adana’yı ve Mısır’a ait bir yardım gemisinin varacağı Mersin Limanı’nı ziyaret etmesi ve Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülmektedir.