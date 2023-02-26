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Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry, Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

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Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry, Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 27 Şubat 2023 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir.

* Konuk Bakanın, Adana’yı ve Mısır’a ait bir yardım gemisinin varacağı Mersin Limanı’nı ziyaret etmesi ve Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülmektedir.

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