NASA altın, demir ve nikel bulunan göktaşına çıkıyor: 10 katrilyon dolarlık taş var

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) katrilyonlarca dolar değerindeki bir göktaşına çıkma planını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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NASA, bu yılın ilerleyen günlerinde 16 Psyche isimli bir göktaşına çıkma planlarını duyurdu. Kurum tarafından yapılan açıklamada, NASA ekipleri gelecek 100 gün içinde fırlatışı tamamlayarak göktaşına çıkabileceklerini duyurdu.

Açıklamada, 16 Psyche kod adı verilen göktaşının üzerinde 10 katrilyon dolarlık demir, nikel ve altın olduğu tahmin ediliyor. Açıklamada, “Metal yoğunluğu yüksek olan göktaşının çekirdeğinde demir, nikel ve altın olduğu tahmin ediliyor” denilirken bunun değerinin ise 10 katrilyon olduğu açıklandı.



Bilim insanlarının bu göktaşı üzerinde inceleme yapmak istedikleri de belirtilirken, Mars ve Jüpiter arasında konumlanan ve Güneş’in uydusu olan 16 Psyche’nin değerinin küresel Dünya ekonomisinin 10 katı olduğu iddia edildi.



NASA’nın göktaşına yolculuğu 5 Ekim’de yapması beklenirken, “Kalkışa 100 günden az kalırken mühendis ve teknisyenlerden oluşan ekipler, 2.5 milyar millik yolculuk için zamanla mücadele ediyor. Bu göktaşı üzerinde yapılacak çalışmalar bize gezegenlerin nasıl oluştuğu ile ilgili bilgi verecek” açıklaması yapıldı.

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