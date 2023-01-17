Nepal’deki uçak kazasından 70 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Nepal'de meydana gelen uçak kazasında uçakta bulunan 72 kişiden 70'inin cesedine ulaşıldığı açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Nepal Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamada, aralarında yabancı uyruklu vatandaşların da bulunduğu 68 yolcu ve 4 kabin görevlisinden oluşan 72 kişiden 70inin cesedine ulaşıldığı duyuruldu.

Açıklamada, “72 kişiden 70’inin cesedine ulaşıldı. 25 ceset Katmandu’ya getirildi ve 23 ceset, Teaching Hastanesinde otopsi yapılmak üzere Nepal Ordusu tarafından Katmanduya getiriliyor. 22 cenaze de Pokharada kurbanların ailelerine/akrabalarına teslim ediliyor” denildi.

KARAKUTUYA DA ULAŞILDI

Kurumdan dün yapılan açıklamada da kurbanlardan 41inin kimlik tespitinin yapıldığı, uçağın karakutusuna ve kokpit ses kayıtlarına ulaşıldığı belirtilmişti.

Ayrıca uçakta 53 Nepal, 5 Hindistan, 4 Rusya, 2 Kore, 1 Avustralya, 1 Arjantin, 1 İrlanda, 1 Fransa vatandaşı ve 4 kabin görevlisi olmak üzere 72 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

Nepal’de 15 Aralıkta başkent Katmandu’dan Pokhara kentine sefer yapan Yeti Havayolları’na ait yolcu uçağı Pokhara Uluslararası Havalimanı’na iniş yapmak üzere alçaldığı sırada düşmüştü.

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