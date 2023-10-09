Netanyahu: Bu daha başlangıç

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’ye yapılan saldırıların “sadece bir başlangıç olduğunu” söyledi. Hamas'ın IŞİD ile aynı olduğunu söyleyen Netanyahu, "Bu aşağılık düşman savaş istedi ve savaş alacak" diye konuştu.

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İsrail ve Filistinli grup arasındaki gerilim devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Gazze'de Hamas'a yönelik hava saldırıları sadece bir başlangıç” dedi.

Hamas ile terör örgütü IŞİD'in zulmünün aynı olduğunu söyleyen Netanyahu, militanların hala İsrail’de olduğunu belirterek “Elleri bağlı çocuklar aileleri ile birlikte idam edildi. Genç kadın ve erkekler arkadan vurularak infaz edildi. Diğer dehşetleri burada anlatmayacağım” dedi.

“SAVAŞ İSTEDİLER, SAVAŞ ALACAKLAR”

“Biz Hamas’ın kim olduğunu her zaman biliyorduk. Artık tüm dünya biliyor. Hamas, IŞİD’dir. Ve dünyanın IŞİD’i yendiği gibi biz de onu yeneceğiz. Bu aşağılık düşman savaş istedi ve savaş alacak” diye devam eden Netanyahu, Gazze’de esir tutulan İsrailliler için her şeyi yapacaklarını dile getirdi.

PARLAMENTOYA ÇAĞRI

İsrail Başbakanı, parlamentoya çağrıda bulunarak geniş bir koalisyon hükümeti kurulması gerektiğini işaret etti.

İSRAİL VE FİLİSİN ARASINDA YAŞANANLAR

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.

Karşılıklı saldırılarda 2 bin 500’den fazla kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralanmıştı.

KARA HAREKATI İDDİASI

Netanyahu’nun, ABD Başkanı Joe Biden’a, Gazze’ye kara harekatı başlatmaktan başka seçenekleri olmadığını söylediği öne sürülmüştü. İddiaya göre Biden da, Gazze’ye kara harekatı yapılmaması konusunda Netanyahu’yu ikna etmeye çalışmadı.

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