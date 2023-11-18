Netanyahu: Üzerimizdeki baskı artıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, üzerlerinde uluslararası baskı olduğunu belirtti ve "Dünyaya açıkça söylüyorum, Hamas yok olana kadar savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 43. gününde şiddetlenerek devam ederken Başbakan Binyamin Netanyahu, bir basın toplantısı düzenledi.

“İsrail'in binlerce teröristi ortadan kaldırdığını” söyleyen Netanyahu, tüm güçleri ile ilerlediklerini kaydetti.

“TAM ATEŞKES KONUSUNDA BASKI YAPTILAR”

Savaş devam ederken ABD ve başka ülkelerden İsrail'e karşı artan bir baskı olduğunu vurgulayan İsrail Başbakanı, “Bize tam ateşkes konusunda da baskı yaptılar. Biz reddettik. Sadece geçici bir ateşkesi İsrailli rehinelerin geri dönmesi için kabul edebileceğimizi açıkça belirttim” dedi.

“Baskıya karşı çıkıyorum, dünyaya açıkça söylüyorum” diye devam eden Netanyahu, “Zafere kadar savaşmaya devam edeceğiz. Ta ki Hamas’ı yok edene kadar. Ta ki rehinelerimizi eve getirene kadar” ifadelerini kullandı.

“BİDEN, GEREKLİ MÜHİMMATLARI GÖNDERİYOR”

ABD'nin İsrail'e olan desteğini büyük ölçüde takdir ettiğini belirten Netanyahu, “Biden bizimle aynı ortak çıkarları görüyor. Gerekli mühimmatları göndermeye devam ediyor” diye konuştu.

Amerikan halkının İsrail'in izlediği yolun doğru olduğuna emin olması için her gün ABD basınına demeç verdiğini belirten Netanyahu, Washington'da düzenlenen İsrail yanlısı eylemi takdirle karşıladığını da ekledi.

İlginizi Çekebilir Erdoğan: İsrail bir terör devletidir