Netanyahu: Gazze kuşatması tamamlandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordunun Gazze’yi kuşatmasının tamamlandığını söyledi. Netanyahu, İsrail güçlerinin "gerektiği kadar Gazze'de kalacağını" belirtti.

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İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana topyekun kuşatma altına aldığı Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılara ilişkin konuşan Netanyahu, “Hamas’ı yeneceğiz ve esirlerimizi geri getireceğiz. Görev tamamlanana kadar durmayacağız” dedi.

“GEREKTİĞİ KADAR GAZZE’DE KALACAĞIZ”

İsrail ordusunun, Hamas'ın saldırıların önlemek için “gerektiği kadar Gazze’de kalacağını” kaydeden Netanyahu, “Gazze Şeridi üzerindeki güvenlik kontrolünden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğim” diye konuştu.

“ORDU, ŞEHRİN GÖBEĞİNDE”

Netanyahu, “İsrail ordusu Gazze şehrini kuşatmayı tamamladı. Artık şehrin göbeğinde faaliyet gösteriyorlar. Şifa Hastanesi’nin çevresindeler” ifadesini kullandı.

ARAP ÜLKELERİNE ÇAĞRI

Arap ülkelerinin liderlerine de seslenen Netanyahu, onları “Hamas’a karşı ayağa kalkmaya” çağırarak “Hamas, İran’ın başını çektiği terör ekseninin ayrılmaz bir parçasıdır ve bu şer ve terör ekseni, tüm Arap dünyasını olduğu gibi dünyayı da riske atmaktadır. Pek çok Arap ülkesi liderinin bunu anladığına inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“ABBAS YÖNETİMİ, GAZZE’DE OLAMAZ”

Öte yandan Netanyahu, Gazze Şeridi'nin yönetiminin Hamas'ın ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas öncülüğündeki Filistin Yönetimine verilmesi fikrine de karşı olduğunu savundu.

Abbas'ı, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırıları kınamamakla suçlayan Netanyahu, Abbas'ı işaret ederek “Lideri, üzerinden 30 günden fazla zaman geçtikten sonra bile yaşanan korkunç katliamı hala kınamayan bir otorite orada (Gazze) olamaz.” dedi.

Gazze’de İsrail'in tam güvenlik kontrolü istediklerini yineleyen İsrail Başbakanı, orada eskiden olduğu gibi yeniden Yahudi yerleşim birimleri kurmanın “gerçekçi bir hedef olmadığını” ve bunu desteklemediklerini söyledi.

MACRON’A TEPKİ: AHLAKİ HATA YAPTI

İsrail Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, “Gazze’ye yönelik saldırılarda sivillerin öldüğü ve İsrail’in saldırılarını durdurması gerektiği” yönündeki sözlerine de tepki gösterdi.

Netanyahu, Macron için “Gerçek anlamda ve ahlaki açıdan ciddi bir hata yaptı” ifadesini kullandı.

GALLANT: BİZE AHLAK DERSİ VEREMEZSİNİZ

Netanyahu'nın ardından konuşan Savunma Bakanı Gallant da “Askeri harekat ne kadar derin olursa ve uygulanan güç ne kadar güçlü olursa, Hamas o kadar baskı altında olur ve kaçırılanlara ulaşma şansı da o kadar artar” görüşünü dile getirdi.

“1943’TE DEĞİLİZ”

Gallant, İsrail'e yönelik uluslararası tepkileri reddederek “Kendimizi savunma gücümüz var, 1943 yılında değiliz. Dünya uluslarının bize ahlak dersi verme cesareti nereden geliyor?” ifadelerini kullandı. (AA)

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