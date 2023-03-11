New York Times’tan çarpıcı seçim yorumu: Deprem, Erdoğan’ın felaketi olabilir

Türkiye’de deprem felaketinin gölgesinde düzenlenecek seçimler dünya basınında da yakından takip ediliyor. New York Times’ta yayınlanan seçim analizinde, depremin Erdoğan’ın 20 yılı aşan iktidarını sarstığı belirtilerek “Erdoğan da bir felaketin tarihin akışını ani ve beklenmedik şekilde değiştirdiğini çok iyi biliyor” denildi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından yaşanan tartışmalar ve yaklaşan seçim süreci, dünya basınında yakından takip ediliyor.

ABD'nin önde gelen yayın organlarından New York Times'ta yayınlanan “Devlet insanların yanında olmadı, bu şekilde ölmeleri gerekmiyordu” başlıklı yazıda, depremin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için de bir felaket olabileceği yorumu yer aldı.

Depremde yakınlarını kaybedenlerin “Kimse yardımımıza gelmedi” haykırışına yer veren gazete, Erdoğan'ın giderek otokratikleşen iktidarının depremde yaşanan yıkımı “kimsenin hazır olamayacağı bir felaket” olarak sunmaya çalıştığını ancak çok az insanın buna inandığını belirtti. Depremin Türk halkının hükümete olan inancını da sarstığı kaydedilen Lydia Polgreen imzalı yazıda, felaketin “Erdoğan'ın güçlü adam imajını zayıflattığı” yorumu yer aldı.

‘TÜRK HALKI ÇOK ÖFKELİ’

New York Times'a konuşan bir Türk avukat, “Sivil savunma ekipleri çöktü demiyorum. Böyle bir ekip bile yoktu. En ufak bir hazırlık olmadığını gördüm” dedi.

Erdoğan'ın 1999 depremleri sonrasında birçok söz vererek iktidara geldiği hatırlatılan yazıda, 20 yıldan uzun süre sonra artık rollerin değiştiği ve Erdoğan hükümetinin de yolsuzluk ve açgözlülüğe karşı ülkeyi ileri götüremediği ifade edildi. Yazıda Türkiye'de halkın çok öfkeli olduğuna, statlardan da “Hükümet istifa” seslerinin yükseldiğine dikkat çekilerek, birçok kişinin Erdoğan'ın yükselişine eşlik eden inşaat çılgınlığından rahatsız olduğu da belirtildi.

‘FELAKET TARİHİN AKIŞINI BEKLENMEDİK ŞEKİLDE DEĞİŞTİREBİLİR’

Erdoğan'ın iktidarının ilk yıllarında daha demokratik bir yönetim imajı çizdiğini ancak sonrasında muhalefet, sivil toplum ve bağımsız medya üzerinde baskıyı artırdığını yazan New York Times, tek bir kişinin her şeyi kontrol ettiği bir ortamın yeni felaketlere karşı Türkiye'yi daha savunmasız hale getirdiği değerlendirmesinde bulundu.

Deprem felaketine karşın Erdoğan'ın dünyada birçok dostu olduğunu ifade eden gazete, buna karşın Erdoğan'ın da bir felaketin tarihin akışını ani ve beklenmedik şekilde değiştirdiğini çok iyi bildiğini, birçok anketin de iktidara karşı birleşen muhalefetin seçimi kazanabileceğine işaret ettiğini aktardı.

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