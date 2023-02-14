Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye BM yardımları girmeye başladı

Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası insani yardımlar kapsamında geçici olarak açtığı Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'nin kuzeybatısında Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu bölgelere 11 tır insani yardım gönderdi.

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BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) bugün düzenlenen Suriye konulu özel oturumda, Suriye’ye uluslararası insani yardım yapılması amacıyla Kilis’in Öncüpınar ve Çobanbey sınır kapılarının açılmasının kararlaştırılmasının ardından 11 tır Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan geçerek Azez’deki Babüsselame Sınır Kapısı’ndan giriş yaptı.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeybatısında depremlerin etkili olduğu bölgeler için ilk günden itibaren uluslararası yardımların yapılması için çağrılar yaptıklarını söyledi.

Mustafa, “Yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda bazı ülkelerden ve bazı sivil toplum kuruluşlarından yardımlar geldi. Ancak geride kalan sürede BM’den herhangi bir rol görmedik. Bugün Babüsselame’deyiz, kapımız yardım etmek isteyenlere açık. Biz halkımıza yardım ulaştırmak isteyenlere tüm kolaylıkları sağlıyoruz.” dedi.

Babüsselame Sınır Kapısı’ndan uluslararası yardım taşıyan 11 tırdaki malzemelerin depremzedelere ulaşacağını belirten Mustafa, BM’nin attığı bu adımı “olumlu” karşıladıklarını ifade etti.

Mustafa, BM yardımlarının süreceğinin altını çizerek tırlarda gıda, acil ve tıbbi yardım malzemelerinin yer aldığını kaydetti.

TÜRKİYE, YENİ KAPILARIN AÇILMASI ÇAĞRILARI YAPIYORDU

Türkiye, gerek depremlerden önce gerek deprem döneminde, Suriye’ye insani yardımların erişiminin kolaylaşması için çok daha fazla sayıda sınır kapısının uluslararası geçişler için kullanılması çağrılarını yapıyordu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada, BM’nin insani yardımları yıllardır Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçerek İdlib’deki Babülhava Sınır Kapısı’ndan geçirdiğini söyleyerek depremlerle birlikte Cilvegözü Sınır Kapısı’na uzanan yol ve köprülerde hasarlar oluştuğunu ve bunların tamir edildiğini belirtmişti.

Uluslararası toplumun depremler konusunda Türkiye’ye güçlü destek verirken Suriye’ye de yardım etmek istemesine ilişkin memnuniyetini bildiren Çavuşoğlu, “Bu dönemde uluslararası topluma ve BM’ye, Kilis’te iki tane bizim kontrolümüzde olan kapı var, bu kapıdan da insani yardımları gönderebileceklerini söyledik.” demişti.

BM’NİN SURİYE’YE SINIR ÖTESİ İNSANİ YARDIMLARI

BM Güvenlik Konseyinin 2014’te kabul ettiği karara göre, Suriye’nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyor.

Suriye’ye Irak ve Ürdün’ün yanı sıra Türkiye’deki iki sınır kapısından insani yardım gönderilmesini öngören karar tasarısı, sonraki yıllarda Rusya ve Çin’in itirazları üzerine sınırlandırılarak 1’e düşürülmüştü. (AA)

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