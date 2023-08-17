Pakistan’da kiliselere saldırı: Gözaltı sayısı 600’ü aştı

Pakistan'da Hristiyan bir kişinin Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptığı iddiasıyla kiliselere ve Hristiyanların evlerine saldırılar sürüyor. Pencap eyaletindeki saldırılar nedeniyle gözaltına alınanların sayısının 600’ü aştığı belirtiliyor.

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Pakistan’ın Faysalabad bölgesine bağlı Jaranvala kentinde bir Hristiyan’ın Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yaptığı iddiasının ardından gelişen olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

Emniyet yetkilileri, “terör ve yağmalama suçlamasıyla” kiliselere ve Hristiyan azınlıkların evlerine yönelik saldırılar sebebiyle 600'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, yaptığı yazılı açıklamada, yaşananların yasa dışı ve anayasaya aykırı olduğuna işaret ederek, Pakistan'ın bu tür şiddet eylemlerini kabul edemeyeceğini vurguladı.

Beluç, dini azınlıkların ülkenin eşit vatandaşları olduğuna dikkati çekerek, İslamabad'ın sosyal uyumu, hoşgörüyü ve karşılıklı saygıyı geliştirmek için azınlıkların anayasaca garanti edilen hak ve özgürlüklerini korumaya tam bağlı olduğunu kaydetti.

AZINLIKLARI HEDEF ALANLARA SERT UYARI

Kamu düzeninin sağlanması için olayların yaşandığı bölgelere 6 binden fazla güvenlik gücü konuşlandırılmıştı. Yetkililer, çıkan olaylarda can kaybı ve yaralı olmadığını açıklamıştı.

Geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan hadiseleri kınayarak, hukuku ihlal eden ve azınlıkları hedef alanlara karşı sert eylemlerde bulunulacağını belirtmişti. (AA)

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