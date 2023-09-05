Paşinyan “Rusya çekiliyor” demişti… Kremlin’den açıklama

Kremlin, Rusya'nın Güney Kafkasya'dan çekildiği yönündeki iddialara yanıt verdi.

Sozcu.com.tr

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Kremlin, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar sırasında Rusya’nın Ermenistan’ın güvenliğini sağlamakta başarısız olduğu ve bölgedeki etkinliğini azalttığı yönündeki iddiaları reddetti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, pazar günü yaptığı bir söyleşide, güvenliği garanti altına almak için yalnızca Rusya’ya güvenme politikasının “stratejik” bir hata olduğunu çünkü Rusya’nın görevlerini yerine getiremediğini ve şu anda daha geniş bir bölgede etkinliğini azaltma sürecinde olduğunu belirtmişti.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Kremlin’in Paşinyan’ın sözlerine katılmadığını ve Rusya’nın Güney Kafkasya’da istikrarın sağlanmasında önemli bir rol oynamaya devam etmeyi planladığını söyledi. (Reuters)

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