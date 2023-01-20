Peru’da kaos büyüyor… Hükümet karşıtları havalimanını bastı

Peru'da protestocular ülkenin en büyük ikinci havaalanına zorla girmeye çalıştı, çıkan çatışmada çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

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Peru’da hükümet karşıtı protestolarda, eylemciler ülkenin en büyük ikinci kentindeki havaalanına zorla girmeye çalıştı.

Peru’nun en kalabalık ikinci şehri Arequipa’daki Alfredo Rodriguez Ballon Havalimanı’na zorla girmeye çalışan göstericiler polisle çatıştı. Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu 3 kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, olaylar nedeniyle havalimanının geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, protestocuların metal çitleri kırarak havaalanına girmeye çalıştığı yer alıyor.

Öte yandan başkent Lima’da bir araya gelen öğrenciler, işçi sendikaları ve yerli temsilcileri Cumhurbaşkanı Dina Boluarte’nin istifasını, erken seçimin ilan edilmesini ve gözaltında bulunan eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo’nun serbest bırakılmasını istedi.

LİMA’YI AL YÜRÜYÜŞÜ

“Lima’yı al” sloganıyla yürüyüşe geçen binlerce kişi kentin tarihi meydanına kadar yürüdü. 12 bin polis güvenlik önlemi aldı. Burada çıkan olaylarda ise 5 gazeteci bazı eylemcilerin taşlı saldırısı sonucu yaralandı.

Başkente çeşitli kentlerden otobüslerle binlerce kişinin giriş yaptığı ve protestoların şiddetinin daha da artabileceği değerlendiriliyor.

Hükümet karşıtı gösterilerde 11 Aralık 2022’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı biri polis olmak üzere 53’e çıktı, yaralı sayısı 750’yi geçti.

Ülke genelinde 105 otoyol barikatlarla kapatılırken Ombudsman Ofisi, güvenlik güçlerine orantısız güç kullanmamaları çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Boluarte, göstericilere 10 Ocak’ta bir kez daha diyalog çağrısında bulunmuş, eylemlerin son bulmasını istemişti.

Peru’da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo’nun 7 Aralık 2022’de Kongre tarafından görevinden alınması üzerine başlamıştı. Solcu Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından “kalıcı ahlaki yetersizlik” suçlamasıyla görevinden azledilmişti. (AA)