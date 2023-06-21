PKK, Almanya’yı 4 sektör, 9 bölge ve 31 eyalete böldü

Almanya’da yasaklı terör örgütü PKK haraç topluyor, Türkiye’deki yerleşim yerlerinde eylem için militan devşiriyor. Almanya’dan eylem için götürülen 300 kişiden 36’sı öldürüldü, 150’si Almanya’ya döndü. Anayasayı Koruma Dairesi, PKK’nın Almanya’yı, 4 sektör, 9 bölge ve 31 eyalete böldüğünü açıkladı.

Ali GÜLEN

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Almanya İçişleri Bakanlığı, Anayasayı Koruma 2022 yılı raporunu açıklarken, korkunç bir ayrıntı da ortaya çıktı. Terör örgütü PKK, Almanya'yı 4 sektör, 9 bölge ve 31 eyalete böldü, Mayıs ayına kadar Türkiye'ye karşı eylem yapması için Almanya'dan 300 terörist gönderdi.

Raporda, daha önceki yıllarda olduğu gibi, Türkiye'nin gizli servislerinin Almanya'daki özellikle PKK ve Fetullah Gülen hareketi ile ilgili bilgi alma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

HER BİRİMİN SORUMLUSU VAR

Raporun 241 ve 249'uncu sayfalarında, Almanya'daki PKK'lıların, sempatizanlarının, çeşitli kuruluşlarının, medyasının eylemlerine, yasa dışı finans kaynaklarına yer verildi.

Almanya'daki PKK yapılanmasının 4 sektör, 9 bölge ve 31 eyalet şeklinde örgütlenmeye başladığı, her birimin başında bir sorumlunun bulunduğu raporlandı. Bu birimlerin çeşitli iç yönergelerle yönetildiği, buluşma yerleri olarak da yerel kulüplerin, derneklerin kullanıldığı belirtildi. Tüm bu yapılanmaların Almanya'nın tümünü kapsadığı vurgulandı.

TÜRKİYE'DE EYLEME GÖTÜRÜLDÜLER

Raporda, Almanya'dan çok sayıda PKK yandaşının devşirilerek, Türkiye'deki yerleşim yerlerinde eylem yapmak üzeri götürüldüğüne değinildi. Raporda, terörist faaliyetler için götürülen kişi sayısının 300 olduğu, bunlardan 36'sının öldürüldüğünü, 150'sinin ise Almanya'ya döndüğü belirtildi. Ülkeye dönen PKK'lılarla ilgili herhangi bir yasal işlem yapıldığına ilişkin bir açıklama yapılmazken, Almanya'nın kendi ülkesinde de yasaklı olan örgütün, terör eylemi için insanları götürüp getirmesini sadece izlemekle yetindiği ortaya çıktı.

FETULLAHÇILARA ‘FETÖ’ DEMİYORLAR

Son olarak raporda, Almanya'dan giden iki kadın ve bir erkek teröristin bölgedeki çatışmalarda öldüğüne değinildi. Terör örgütü PKK'nın Almanya'daki yayın organları ile gençlik örgütünün, örgüte eleman kazandırmak için çalıştığına vurgu yapılırken, sık sık “Şehitlerimizin intikamını alın” yolunda yayınlar yaptığına değinildi. Bu arada, Fetullah Gülen hareketinden, ‘Gülen Bewegung’ diye bahsedilirken, terörist grup olarak sınıflandırılmadığı dikkati çekti.

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