Portekiz Başbakanı, yolsuzluk soruşturmasının ardından istifa etti
Portekiz Başbakanı Antonio Costa, ülkede açılan yolsuzluk soruşturması devam ederken cumhurbaşkanına istifasını sunduğunu bildirdi.
Portekizli yayın kuruluşu SIC’in haberine göre, hükümetin ülkedeki lityum madenciliği ve hidrojen projelerini ele alışında usulsüzlükler olduğu iddialarına ilişkin bir soruşturma sürerken, Portekiz Başbakanı Antonio Costa, canlı yayında istifasını sundu.
Savcılar bugün, lityum madenleri ve hidrojen üretimi için verilen imtiyazları soruşturduklarına dair bir açıklama yapmıştı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 140 yetkili, başbakanın konutunda ve çeşitli bakanlıklarda arama yapmıştı.
BAKAN GÖZALTINDA
Portekiz basını soruşturma kapsamında Portekiz Başbakanı Antonio Costa'ya yakın iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bunların arasında Altyapı Bakanı Joao Galamba da yer aldığı bildirilmişti. (REUTERS)