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Portekiz ekibi köpeği enkazdan kurtardı

Portekiz'den gelen ekip Antakya'da bir köpeği kurtardı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:52 - 15 Şubat 2023 Güncellenme:
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Portekiz’den yardıma gelen ekip, Antakya’daki arama kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altından bir köpeği kurtardı.

Portekiz Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu’nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Portekizli arama kurtarma ekibinin Antakyadaki çalışmaları sırasında enkaz altından bir köpeği kurtardığı açıklandı.

Kurtarma çalışması sırasında ekibin köpeğe, hadi dostum (anda amigo) diyerek onu cesaretlendirdiği ifade edildi. (DHA)

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