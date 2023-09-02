Putin ‘yenilmez’ demişti… Nükleer füzeler savaş konumuna getirildi

Rusya'nın dakikalar içinde Londra'yı ve Paris'i vurabileceği söylenen yeni nükleer füzesi Şeytan, savaş durumuna getirildi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’daki savaş tüm şiddetiyle sürerken Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “yenilmez” olarak nitelediği nükleer Sarmat füzelerini savaş durumuna getirdi.

“Satan II” (Şeytan II) olarak anılan uluslararası balistik füzelerin aktif hale getirildiğini, Rus uzay ajansı Roscosmos’un başkanı Yuri Borisov açıkladı. Borisov “Sarmat stratejik sistemi savaş pozisyonuna geçti” derken füzelerin yeriyle ilgili açıklama yapmadı.

“Dünyanın en ölümcül füzesi” olarak nitelenen Şeytan II, 18 bin kilometre uzaklıkta bir hedefi vurabilme özelliğine sahip ve dünyanın en uzun menzilli kıtalararası balistik füzesi olduğu öne sürülüyor.

‘LONDRA’YI BİRKAÇ DAKİKADA VURABİLİR’

Yaklaşık 208 ton ağırlığındaki füzeler, ilk kez 2017 yılında test edilmişti. Rusya lideri Putin daha önce silahı “yenilmez” olarak tanımlamıştı. Orijinal Sovyet dönemi Şeytan füzesi 1970’lerden beri hizmetteyken, ‘Şeytan II’nin 2000’lerin başından beri geliştirildiği belirtiliyor.

Füzenin Avrupa’yı, hatta ABD’yi dakikalar içinde vurabileceği haberleri daha önce gündem olmuştu. Putin de bu füzeyle beraber Rusya’nın düşmanlarının ikinci defa düşünmek zorunda kalacağını söylemişti.

Rus yetkililer Sarmat füzesinin 15 nükleer başlık taşıyabildiğini belirtiyor. ABD ordusunun nükleer füzelerinin ise 10 savaş başlığı kapasitesine sahip olduğu tahmin ediliyor.

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